Das erwartet uns auf dem Pariser Autosalon 2018

Neben den vielen neuen Modellen sind in Paris traditionell auch immer einige Studien zu sehen. Hier sind bereits die Auftritte von Skoda mit dem kompakten SUV „Vision RS“ sowie von Peugeot mit dem elektrischen Retro-Coupé „e-Legend Concept“ gesichert. Ein weiterer französischer Hersteller mit einer Studie in Paris könnte Alpine sein, die womöglich auf den immer schneller fahrenden Zug der Performance-SUV aufspringen. Auch ein paar Elektro-Konzepte werden sich wohl in den Hallen an der Porte de Versailles wiederfinden.