Das sind die gruseligsten Websites

6. Leder aus Menschen-Fleisch?

Bei der Seite „100% Human Leather“ wird häufig spekuliert, dass bei den Anbietern menschliche Haut zu Leder verarbeitet wird. Das stimmt natürlich nicht. Gruselig ist es trotzdem! Das verarbeitete Tierleder sieht nämlich angeblich so aus und fühlt sich so an, wie menschliche Haut.