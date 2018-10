Wiener Wiesn-Bilder der krone.at-Leser

O‘zapft is! Vom 27. September bis zum 14. Oktober 2018 hat Österreichs größtes Brauchtumsfest im Prater seine Zelte aufgeschlagen und wir sind wieder mittendrin. Es wird sich aufgebrezelt, Bier getrunken, traditionelle Speisen werden konsumiert und dazwischen wird ganz viel Spaß gehabt. Und wir wollen ihre Bilder sehen! Ob im Dirndl oder in Lederhosen, ob alleine oder mit Freunden - schicken Sie uns Ihre schönsten, lustigsten, stimmungsvollsten, urigsten Fotos zu! Die besten Bilder werden auf krone.at veröffentlicht. Bei Abdruck in der „Krone“ wird dieses mit 55 Euro Leserreporterhonorar prämiert. Wir freuen uns auf Ihre zahlreiche Einsendungen und wünschen viel Spaß beim Foto-Schießen!