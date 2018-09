Gauner stahlen Stromkabel für Feuerwehrfest!

Bisher unbekannte Täter stahlen in der Nacht zum 29. September 2018 bei der Tennishalle in Altenberg bei Linz ein auf einer Palette abgelegtes, ca. 50 bis 60 Meter langes Stromkabel. Das Kabel wäre zur Stromversorgung für das an diesem Wochenende dort stattfindende Feuerwehrfest vorgesehen gewesen. Der Schaden beträgt mehrere hundert Euro.