Mit Schweizerkracher Loch in Flachdach gesprengt!

Gegen 20 Uhr warfen die bis dato unbekannten Täter am Freitagabend in Buchkirchen mehrere vermutlich gebündelte Schweizerkracher auf das Dach einer Lagerhalle. Wie erwartet, explodierten die Knaller, rissen dabei allerdings auch ein 30 mal 40 Zentimeter großes Loch in das Flachdach aus Aluminium. Zudem geriet die Dämmung in Brand.