Trampitsch schafft in Eindhoven Kurzbahn-WM-Limit

Alexander Trampitsch hat am Freitag beim Weltcup-Schwimm-Meeting in Eindhoven das Limit für die Kurzbahn-WM vom 11. bis 16.12. in Hungzhou erbracht. In 3:46,98 Minuten schaffte er dies über 400 m Kraul schon im Vorlauf. Im Finale belegte er dann in 3:47,65 Rang acht.