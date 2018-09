Team Europa nach Tag eins 5:3 in Front

US-Superstar Tiger Woods blieb am ersten Tag des Kontinentalvergleichs der besten Golfer aus Europa und den USA ohne Erfolgserlebnis. Am Vormittag unterlag der 14-fache Major-Sieger an der Seite von Masters-Champion Patrick Reed gegen Molinari/Fleetwood. Am Nachmittag wurde Woods von US-Kapitän Jim Furyk nicht eingesetzt.