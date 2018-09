Kripo-Beamte empören mit rechtem Terror-Namen

Es ist wahrlich kein Ruhmesblatt für die ohnehin in die Kritik geratene Polizei des deutschen Bundeslands Sachsen: Das sächsische Landeskriminalamt will zwei Beamte entlassen, die sich für einen Einsatz beim Staatsbesuch des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan in Berlin mit dem Namen des NSU-Mitglieds Uwe Böhnhardt eingetragen hatten. Böhnhardt soll als Mitglied der Terrorgruppe Nationalsozialistischer Untergrund (NSU) an der Ermordung von neun Migranten sowie einer Polizistin beteiligt gewesen sein.