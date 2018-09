Verirrter Skorpion sorgt für Polizeieinsatz

Über diese durchaus Respekt einflößenden Gesellen „stolpert“ man gerade in Wien wahrlich nicht alle Tage. Kein Wunder also, dass ein Passant am Donnerstagabend zum Telefon griff und bei den Einsatzkräften Alarm schlug, als er einen Skorpion auf dem Gehsteig in der Senefeldergasse im Bezirk Favoriten entdeckte. Mutige Polizeibeamte rückten daraufhin mit einem Marmeladenglas an, um das verirrte Spinnentier zu fangen.