Drei Wochen kein Zugverkehr durch das Gasteinertal

Die Tauernbahn wurde in den ersten Jahren des 20. Jahrhunderts errichtet und wird seit Jahren laufend modernisiert. Nun sollen das Portal des unteren Klammsteintunnels und die Entwässerungskanäle in St. Veit erneuert werden. In Dorfgastein wird eine neue Fahrdraht-Kette angebracht und in Bad Hofgastein sind Adaptierungen im Bereich der Schlossalmbahn nötig, außerdem wird im Angertal die Unterführung beim Vogel- und Naturlehrpfad erneuert. Zudem werden zwischen Bad Gastein und Böckstein die Gleisanlagen auf einer Länge von 300 Metern ausgetauscht.