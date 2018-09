Vom tiefsten zum höchsten Punkt Österreichs

Zwei Freunde - zwei Extremsportler. Der DYNAFIT-Athlet Klaus Gösweiner und Extremsportler Markus Amon starten ihren Lauf „Crossing Austria“ am Samstag, den 29. September im burgenländischen Apetlon - dem tiefsten Punkt Österreichs. Sieben Tage sind geplant, um die 500 Kilometer und 20.000 Höhenmeter zu bewältigen, bis sie - wenn alles klappt - am Freitag, den 5. Oktober, am Gipfel des Großglockner stehen werden. Die beiden absolvieren in nur sieben Tagen zwölf Marathon-Distanzen. Ein einmaliges Projekt im Ultratrail-Lauf, das in dieser Form zum ersten Mal stattfindet.