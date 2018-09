Messerattacke vor Schule: Streit bereits in Klasse

Verdächtiger und Opfer auf „Weg der Besserung“

Der 19-Jährige hatte den beiden Jugendlichen einen Bruststich bzw. einen Stich in den Hals versetzt. Daraufhin wurde der 19-Jährige von Mitschülern überwältigt und ebenfalls verletzt. Die Verletzten wurden in die Innsbrucker Klinik bzw. in das Krankenhaus Hall eingeliefert. Der 19-Jährige erlitt einen Schädelbruch. Der 16-Jährige, dem in die Brust gestochen wurde, konnte mittlerweile von den Kriminalisten befragt werden. Doch auch die anderen beiden seien außer Lebensgefahr und „auf dem Weg der Besserung“, sagt Hundertpfund. Sie konnten jedoch noch nicht befragt werden.