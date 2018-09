100 Millionen Euro für die Wirtschaft

„Mit diesem Beteiligungsmodell waren wir einst Vorreiter in ganz Österreich“, so Wirtschaftslandesrätin Petra Bohuslav. Denn bereits vor 25 Jahren hat man zwischen Enns und Leitha erkannt, dass vor allem Klein- und Mittelbetriebe bei Investitionen nicht nur mit Geld allein, sondern auch mit Begleitung geholfen ist. Genau dafür wurde die NÖ Bürgschaften- und Beteiligungengesellschaft (NÖBEG) gegründet. Bohuslav: „Seit damals haben 570 Betriebe davon profitiert.“ Dass es dabei nicht allein um die Finanzen ging, bestätigen auch zwei betroffene Unternehmer. „Die Zusammenarbeit war immer unbürokratisch, die NÖBEG ein verlässlicher Partner“, betonten Philipp Baumgartner, der in St. Leonhart am Forst eine Möbelmanufaktur betreibt, und Josef Pichler vom Landhotel Wachau.