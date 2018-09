Zoohandlungen: Neue Debatte um Hunde und Katzen

Welpen kommen oft aus dubioser Quelle

Österreichische Züchter liefern keine Hunde an Zoofachhandlungen. Also woher kommen diese Tiere eigentlich? Verdeckte Ermittler der "Vier Pfoten" fanden etwa im Jahr 2011 heraus, dass die angeblich aus "seriöser ungarischer Zucht" stammenden Welpen einer großen Wiener Zoofachhandlungskette in Wirklichkeit von einem Bauernhof "bezogen" wurden, wo die teils kranken Zuchttiere in stark verschmutzten Stallungen eingepfercht waren und Welpen wie am Fließband produziert wurden. Der Preis für diese Vierbeiner beträgt dann im Geschäft aber nicht selten um die Tausend Euro. Natürlich unterliegen die Zoofachgeschäfte strengen Richtlinien und müssen sich regelmäßigen Kontrollen unterziehen. Doch selbst beim besten Willen des Verkaufspersonals bietet die Situation einer Zoofachhandlung kaum die Möglichkeit, die Welpen ausreichend zu betreuen. Gerade bei Hundebabys stellt die Prägungsphase hohe Anforderungen an die Bezugspersonen und die Umgebung der Tiere - wie sollen diese in einer Geschäftsräumlichkeit erfüllt werden? Auch in punkto Stubenreinheit wird hier sehr viel wertvolle Zeit vergeudet.