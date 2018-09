Keine Angst vor der künstlichen Intelligenz

Einer der Architekten dieser Algorithmen saß mit auf dem Podium, Thomas Dimson von Instagram. „Wir entscheiden nicht darüber, ob ein Bild gut oder schlecht ist. Sondern ob es für den einzelnen User, der es von uns vorgeschlagen bekommt, gut ist“, so Dimson. Diese Sortierarbeit bei Instagram, Facebook, Netflix, Spotify YouTube und vielen mehr übernehmen Maschinen - und das ist auch gut so. „Dumpfe, repetitive Arbeit soll nicht von Menschen durchgeführt werden“, so Stephan Biller von IBM Watson.