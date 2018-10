In diesen Fällen sagen wir Danke!

Geld für Computermonitor refundiert

Einen Monitor für ihren Computer hatte Gabriele W. aus Oberösterreich vor ein paar Monaten bei einer großen Handelskette erworben. Später hatte das Gerät einen Schaden am Display. Nachdem der Händler den Bildschirm zur Reparatur eingeschickt hatte, kam dieser per Post kaputt retour. Man teilte der Leserin mit, dass Display-Schäden nicht in die Garantie fallen. Weshalb sich Frau W. erneut an die Firma wandte. „Diese will mir nur die Hälfte des Kaufpreises rückerstatten“, teilte die Oberösterreicherin mit. Auf unsere Anfrage hat die Hofer KG nun in Kulanz den gesamten Kaufpreis rückerstattet.