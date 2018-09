Make-a-Wish: Wenn Kinderträume wahr werden…

Make-a-Wish hat seinen Ursprung in den USA, ist seit 1997 in Österreich aktiv, hat bisher 1300 Wünsche von schwerstkranken Kindern zwischen drei und 18 Jahren erfüllt. Wie auch jenen von Mila, die einen Tag Prinzessin sein wollte. „Möglich ist unser Tun nur dank zahlreicher Sponsoren und vor allem unserer freiwilliger Helferinnen und Helfer“, erklärt Geschäftsführerin Andrea Scholz. Einer der nächsten Wünsche, die erfüllt werden sollen, ist jener eines 14-jährigen, an Krebs erkrankten Mädchens. Sie will ihre Idole, eine südkoreanische Band, treffen. „Dafür suchen wir noch Sponsoren. Und wir freuen uns jederzeit, wenn neue Wünsche an uns herangetragen werden“, so Scholz.