Am Tag des Kaffees ist in Wien einiges los

Die Fachgruppe Kaffeehäuser der Wirtschaftskammer startet am 1. Oktober bereits früh in den Tag, um die Menschen am Weg in die Arbeit auf den großen U-Bahnstationen der Stadt mit einem Goody Bag gefüllt mit Köstlichkeiten aus der Welt des Kaffees zu überraschen. Die Verteilaktionen finden in Heiligenstadt und Floridsdorf sowie am Hauptbahnhof, Schweden- und Karlsplatz statt.