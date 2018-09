City-Geflüster: Wo die Wiener essen

Die neue Reihe „City-Geflüster“ gibt Leuten aus Wien die Chance, einmal selbst zu Wort zu kommen. Was regt die Wiener auf? Wo gibt es coole Plätze in der City? Welche Schandflecke sollten ans Tageslicht gebracht werden? Euer Wort zählt! Schickt uns eine Mail mit Foto an hello@city4u.at! Der September hat mit den besten Wien-Food-Tipps begonnen: