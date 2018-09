Dealer aus Nigeria festgenommen und abgeschoben

Mittwochfrüh führten Beamte des Koordinierten Kriminaldienstes Klagenfurt-Land gemeinsam mit Beamten des Landeskriminalamtes Kärnten EGS, dem Einsatzkommando Cobra, der AGM Ferlach, der DHI Klagenfurt und dem BFA Kärnten eine Hausdurchsuchung in einem Wohnhaus in Klagenfurt Land durch. Dabei konnten zwei nigerianische Staatsbürger (19 und 27) angetroffen werden, welche im Verdacht stehen, in den letzten Monaten eine unbekannte Menge an illegalen Suchtmitteln - hauptsächlich Kokain und Heroin - an diverse bekannte und unbekannte Abnehmer gewinnbringend weiterverkauft zu haben. Im Zuge der Hausdurchsuchung konnten eine größere Menge an Bargeld, unzähliges szenetypisches Verpackungsmaterial, eine Suchtgiftwaage, mehrere Mobiltelefone sowie eine geringe Menge Suchtmittel sichergestellt werden. Der 27-jährige nigerianische Staatsbürger, der sich noch dau illegal in Kärnten aufgehalten hatte, wurde festgenommen und in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert. Der 19-jährige nigerianische Staatsbürger wurde aufgrund eines bestehenden Festnahmeauftrags des Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (BFA) Kärntens festgenommen, zu einem Grenzübergang gebracht, wo die Ausreise aus dem Bundesgebiet überwacht wurde. Über ihn wurde ein Aufenthaltsverbot verhängt.