„Insta-Walls“: Auch in Wien sind bunte Wände in

# Oscar Wall in Wien



Murel interessiert das Taggen beziehungsweise „Herumschmieren“ an Häuserfassaden nicht. Ihn begeistert vielmehr der künstlerische Aspekt von Graffiti. Der Künstler arbeitet aktuell an der berühmten Oscar Kampagne mit Syoss zusammen um eine besondere Instawall beim Neni am Naschmarkt zu schaffen. Der Hintergrund: Syoss entsendet jedes Jahr im Rahmen des Oscar Gewinnspiels mehrere GewinnerInnen aus Österreich zur Oscar Party von Elton John. Die Glücklichen werden dabei nicht nur glamourös hergerichtet, sondern treffen berühmte und geliebte Hollywood Stars am roten Teppich in Los Angeles. „Es ist spannend, eine Marke mit den Oscars zu kombinieren. Mir ist wichtig, dass das Ergebnis witzig und catchy ist“, erklärt Murel und verrät zu seinem Projekt „es wird eine Instawall in Wien und sie wird auf ironische Art und Weise aufzeigen, wie sich jeder und jede als Star fühlen kann und dies doch insgeheim auch tut.“