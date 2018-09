Minus 25 Prozent auf Theaterlegende Otto Schenk

Nun gibt Otto Schenk erneut den Takt an: In seinem neuen Programm „Noten und Anekdoten“ kehrt er am 3. November im Wiener Musikverein u. a. auch wieder ans Dirigentenpult zurück - und wird diesmal sogar eine Kostprobe als Sänger geben. Bei uns bekommen Sie die Karten um 25 Prozent ermäßigt - unter www.ticketkrone.at (KRONEDEAL im Warenkorb eingeben).