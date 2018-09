Schenken Sie Ihrer Haut ausreichend Feuchtigkeit

Der starke Temperaturwechsel ist bestimmt auch an Ihnen nicht spurlos vorübergegangen. Schnell kramte man da die Winterkleidung aus der hintersten Ecke im Kleiderschrank hervor. Doch während wir unseren Körper vor der Kälte schützen, vergessen viele auf die freiliegende Haut im Gesicht. Doch wie im Sommer den Sonnenschutz, braucht die Haut auch in der kalten Jahreszeit Pflege. Und zwar Feuchtigkeitscremes mit einem hohen Fettanteil. Die schützen die Haut vor den Strapazen des extremen Wechsels aus eiskalt und trockener Heizluft.



Die Folgen, wenn man darauf verzichtet sind Falten beziehungsweise eine Verschlimmerung der bestehenden, Rötungen, Schuppen und Akne. Für Frauen auch nicht unwesentlich: Das Make-up sieht nicht makellos aus. Eine gute Feuchtigkeitscreme zahlt sich also aus. Denken Sie nur daran: Sie wollen ja auch nicht nackt der Kälte ausgesetzt sein.