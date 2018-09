Erpresser will 3000 Euro für Hündin „Jade“

Polizei wurde eingeschaltet

Die Polizei wurde eingeschaltet, auch mit Suchhunde-Staffeln ist in den vergangenen Tagen erfolglos versucht worden, den Australian Shepherd aufzuspüren. Auch Suchaufrufe im Internet samt einer speziell eingerichteten Telefonhotline verhallten nahezu unerwidert. „Es gab nur Hinweise von einer Dame, die ,Jade‘ am Freitag in der Reisetbauerstraße gesehen haben will - und von einem Zug-Passagier, der sie angeblich auf einem Feld in Leonding nahe der Firma Rosenbauer gesichtet hat“, sagt Milotta.