Wirbel um Vorschriften für Welser Ordnungsdienst

Bei den Ordnungsdiensten der zwei größten Städte des Landes sorgen Gerüchte für Wirbel! In Linz soll Stadtwache-Chef und FPÖ-Politiker Mario Gubesch die rote Uniform durch eine blaue ersetzen. In Wels wird über neue „Benimmregeln“ spekuliert. Bereits der erste Maßnahmenkatalog hatte es in sich. Viele sehen in den 21 Punkten „mehr Drohung als Verfügung.“