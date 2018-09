Valentina Vale: Sportlich und bunt auf Instagram!

Da die 24-Jährige kaum still sitzen kann, geht sie regelmäßig ins Gym - auch eine Ausbildung zum Strength Coach hat sie abgeschlossen. Mit ihrer Motivation möchte sie andere anstecken und zu einem gesünderen Leben animieren - über 10.000 Followern macht sie auf Instagram und Co. regelmäßig Beine, beantwortet Fragen zu Ernährung, Training, etc.