Selbstverletzendes Verhalten bei Jugend steigt

Der Großteil der Teenager mit selbstverletzendem Verhalten leidet jedoch an einem psychiatrischen Problem, welches behandelt werden muss und weder durch Soziale Medien allein ausgelöst wurde, noch von ihnen allein gelöst werden kann. „Es geht in der Therapie häufig darum, andere Alternativen für emotional schwer erträgliche Zustände zu erarbeiten und diese auch einzuüben. Eltern können dabei als Partner fungieren. Es ist wenig hilfreich dem Kind ein Ultimatum zu setzen, das erhöht in aller Regel den Druck“, weiß Plener. Den Ausstieg aus dem selbstzerstörerischen Verhalten kann man immer schaffen: „Ich habe mich in Therapie begeben und auch eine Zeit lang Anti-Depressiva genommen. Wenn ich jetzt merke, ich komme in so eine Situation, nehme ich dann eher etwas zur Beruhigung ein, bevor es so weit kommt“, bekräftigt Sarah.