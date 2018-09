Flugzeugtür mit Klotür verwechselt: Panik an Bord

Ein Flugpassagier hat auf einem Inlandsflug in Indien die Kabinentür mit der Klotür verwechselt und mit hartnäckigen Öffnungsversuchen Panik an Bord ausgelöst. Der Mann war mit der Fluggesellschaft GoAir auf dem Flug von Neu-Delhi nach Patna, wie die Airline am Dienstag mitteilte.