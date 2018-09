24 Fälle binnen nur 17 Tagen

In ganz Österreich waren zwei Rumänen zwischen dem 2. und 19. Juli unterwegs. Ihr Ziel: Drogeriemärkte. Mit präparierten Einkaufstaschen stahlen sie Rasierklingen, Parfüms und Getränke - 24 Mal. Einer stand Schmiere und gab per Headset Kommandos. Nun wurden sie in Salzburg gefasst. Schaden: 13.000 Euro.