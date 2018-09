Studie zeigt: Sex mit Ex macht Frauen krank

Es gibt zahlreiche Gründe, eine Liebes-Comeback in Betracht zu ziehen, bei manchen ist der Kontakt nach der Trennung sogar noch so eng, das sie eine On-Off-Beziehung führen. Was sich im Rausch der Gefühle jedoch noch richtig anfühlen mag, kann - einer Studie zu Folge - ganz rasch zum Desaster werden. Laut einer neuen Untersuchung der Universität von Missouri kann Sex mit dem Ex sogar Auswirkungen auf die mentale Gesundheit haben.