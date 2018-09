Kunterbunte Fingernägel für den Herbst

Die meisten Frauen besitzen mehr als einen Nagellack. Rottöne in Hülle und Fülle, rosa, braun, nude, aber auch grün, gelb, Camel- oder Pfirsichtöne. Da kann es schon oft vorkommen, dass man sich nicht für die passende Farbe entscheiden kann oder will. Zum Glück heißt der bunte Trend in diesem Herbst „Mismatched Nails“. Warum nur eine Farbe verwenden, wenn man doch zehn Nägel hat, dachte sich wohl der Urheber.