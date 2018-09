„Germany’s Next Topmodel“: Sex hinter den Kulissen

Ganz schön heftig, was der deutsche Regisseur Kai Tilgen laut „Bild“ da in seinem Buch „Wie ich mir meinen Platz in der Fernsehhölle verdient habe“ (Schwarzkopf & Schwarzkopf), das am 1. Oktober erscheint, über die deutsche Fernsehbranche verrät. Der 57-Jährige arbeitet seit 24 Jahren für deutsche Sender wie RTL oder ZDF.