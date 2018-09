Wien wird zum Hotspot für Gin-Fans

In ein Mekka für Gin-Liebhaber verwandelt sich die Ottakringer Brauerei am 28. und 29. September in Wien. Nach dem erfolgreichen Ginmarkt Wien im letzten Jahr startet das Event nun in die zweite Runde: Zwischen 16 und 22 Uhr können an beiden Tagen neue und kreative Variationen des alkoholischen Getränks gekostet und käuflich erworben werden. 2017 war das Event ausverkauft.