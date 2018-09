Prozesse in Tirol: Stalltiere und Hund gequält

Auch Frau (21) verurteilt

Zivilcourage zeigten Anfang Juli zwei Cousins in Innsbruck. Sie schritten erst ein und alarmierten dann auch die Polizei, als eine 21-Jährige auf ihren Hund eintrat und -schlug. Die junge Frau wurde gestern in Abwesenheit nicht rechtskräftig zu einer Geldstrafe in Höhe von 640 Euro verurteilt. Die Hälfte davon wurde bedingt nachgesehen.