Dämmstoff wird zum Super-Dünger

Die Überdüngung durch die Landwirtschaft stellt auch in Salzburg ein Problem dar, wenn auch die Nitratwerte im Wasser weitaus geringer sind als in Deutschland. Seit längerem beschäftigen sich die Schüler der Landwirtschaftsschule HBLA Ursprung in Salzburg-Elixhausen deshalb damit, einen neuen Dünger sozusagen zur „Serienreife“ zu bringen. Dabei geht es darum, durch Verkohlung von altem Zellulose-Dämmstoff aus Altpapier neuen, wertvollen Dünger zu gewinnen.

„Es wäre der ideale Kreislauf“, so Konrad Steiner, Ingenieur und Professor an der Schule: „Zuerst wird Holz zur Zeitung, das Papier kann man bis zu sechsmal wieder verwenden. Dann spart es als Dämmstoff lange Zeit Energie und danach ist dieser als Recycling-Produkt für die Boden-Verbesserung verantwortlich und vermindert außerdem noch den Gülle-Einsatz.“

Die beim Dämmmaterial als Brandhemmer eingesetzte Borsäure trägt darüber hinaus dazu bei, dass Pflanzen wie Mais mehr Mangan aufnehmen, was in der richtigen Dosierung der Photosynthese einen Schub gibt. „Die Pflanzen wachsen also dadurch schneller“, freut sich Prof. Konrad Steiner.

Jetzt sind die HBLA-Schüler damit beschäftigt, das Verhalten dieser neuartigen Dämmstoff-Kohle im Boden zu untersuchen. Dazu arbeitet man mit dem Bundesamt für Wasserwirtschaft in Petzenkirchen (NÖ) zusammen.