Busfahrer wurde von Jugendlichen attackiert

Mit Glasflaschen stiegen drei Jugendliche am Samstagnachmittag in einen Linienbus in Glanegg. Dabei wurden sie vom Fahrer darauf aufmerksam gemacht, dass dies nicht erlaubt sei. Bei der Fahrt Richtung Salzburg, nur zwei Haltestellen weiter, schlug einer der drei, ein 18-Jähriger, dem Lenker mit der Faust ins Gesicht. Ein 17-Jähriger versuchte auch mit einer Flasche den Busfahrer zu attackieren, konnte aber gehindert werden. Die Täter flüchteten daraufhin. Zuvor hat der ältere noch versucht das Handy des Busfahrers zu entreißen, da darauf Beweis-Fotos waren. Dank Handy-Fotos von Zeugen wurden zwei Angreifer ausgeforscht. Der Lenker wurde ins Krankenhaus gebracht.