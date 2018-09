„Wir sind mit dem Geschäft schon sehr zufrieden“

Freitag, früher Nachmittag am Alten Markt. Viel von der Ruhe in der Altstadt der letzten Tagen während des EU-Gipfels ist nicht geblieben: In einem fast schon undurchtrennbaren Menschen-Band strömen Salzburger in bunten Dirndl oder auch Lederhosen, Familien mit „kirtagsnarrischen“ Kindern oder auch viele chinesische Touristen mit ihren Kameras im Anschlag zur 42. Auflage des legendären Volksfestes am Residenzplatz, das auch heuer wieder rund 150.000 Besucher anziehen wird.