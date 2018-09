In Minute 50: Der Sturz aus dem Premierenhimmel

Kristina Kahlert fieberte auf die Premiere am Donnerstag im Schauspielhaus hin. Ihre Rolle als Medea in „Das Goldene Vlies“ von Franz Grillparzer ist die größte Herausforderung der Topathletin bisher. Doch dann kam alles ganz anders: Sie stolperte so unglücklich, dass sie sich den rechten Unterarm auskugelte.