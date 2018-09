Frischer Wind in Eugendorf

Der Weg des 31-Jährigen ist ein klassischer in der Gastronomie. Im Holznerwirt aufgewachsen - die Familie leitet den Gasthof und das Hotel seit vielen Generationen, Hotelfachschule in Kleßheim, Bundesheer und dann einen Abstecher ins Ausland um Erfahrung zu sammeln. „Die zweieinhalb Jahre in Malaysien waren super“, erklärt der designierte Obmann. In Eugendorf wird es sicher auch nicht langweilig. Viele Herausforderungen stehen an wie zum Beispiel der weitere Ausbau der Kinderbetreuung. In den nächsten Jahren wird es an die 100 neue Wohnungen in der 7000-Einwohner-Gemeinde geben. Maßgeblich beteiligt war er am Neubau des neuen Spar-Geschäfts im Ort: „Es sollte auf keinen Fall eingeschossig sein.“ Bauraum wurde dort optimal genützt.