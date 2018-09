Studie zeigt: Singles glücklicher als Paare

Eine Studie, die im Journal of Social and Personal Relationships veröffnetlich wurde zeigt, dass es besser ist Single zu sein. Zumindest für die Pflege der sozialen Kontakte. Wissenschaftlicher kommen zu dem Ergebnis, dass Menschen die alleine leben häufiger Kontakt zu anderen Menschen halten. So treffen Singles etwa häufiger Freunde, sollen anderen aber auch eher Hilfe anbieten, als Menschen die in einer Beziehung beziehungsweise verheiratet sind.