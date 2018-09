Demonstrant nach Attacke auf Polizisten in Haft

Die Bilder hinterlassen ein mulmiges Gefühl. Demonstranten, die auf Polizisten zusteuern, wenige Augenblicke später wird auf die Beamten eingeschlagen, so dass gar ein Einsatzschild kaputt ging. So passiert am Donnerstag im Rahmen der Kundgebung gegen den EU-Gipfel. Ein Passauer wurde festgenommen.