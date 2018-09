Baby erstickt: Mutter (38) in Anstalt eingewiesen

Die Frau hatte ihren Schwiegervater, einen Ex-Diplomaten, verdächtigt, rund um Weihnachten ihre vierjährige Tochter sexuell missbraucht zu haben. Sie war daraufhin mit ihren beiden Kindern in dem Wiener Spital aufgenommen worden. Der acht Monate alte Bub starb dort am 3. Jänner. Seine Mutter hatte das Kind erstickt. Danach unternahm die Frau einen Suizidversuch, wurde inhaftiert und in eine psychiatrische Abteilung gebracht.