So viel sind gebrauchte und defekte iPhones wert

Schnäppchenjäger sollten einen Ausflug ins Nachbarbundesland machen: Im Burgenland werden die gebrauchten Smartphones am günstigsten angeboten.Wer plant, sein altes iPhone zu verkaufen, kommt vor allem in Tirol und Vorarlberg auf seine Kosten. Die Datenbank-Analyse von Shpock zeigt, dass die Käufer in diesen Bundesländern bereit sind, etwas tiefer in die Tasche zu greifen. Die Wiener liegen sowohl mit Angebots- als auch Verkaufspreisen im Mittelfeld. Handeln zahlt sich aus: In Wien bekommt man es durchschnittlich um 20 % günstiger. Je älter das Modell, desto mehr wird im Preis nachgegeben. In Niederösterreich lassen die Verkäufer am meisten mit sich handeln. Burgenländer und Tiroler hingegen sind besonders hart im Verhandeln.