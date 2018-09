Bergretter fanden weiteren übermüdeten Alpinisten

Ein 58-jähriger Deutscher machte am Mittwoch gemeinsam mit seiner 27-jährigen Tochter eine Tour über das Halltal zur Bettelwurfhütte. Auf einer Höhe von 1600 Metern plagten den Mann so starke Knieschmerzen, dass er nicht mehr in der Lage war weiter zu gehen - er setze einen Notruf ab. 15 Mann der Bergrettung und ein Alpinpolizist stiegen in Richtung des 58-Jährigen auf.