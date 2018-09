Rock‘n‘Roll-Sound am Wiener Wiesn-Fest

„Come as you are" oder rein ins Dirndl und rauf mit der Lederhosn lautet das Motto des diesjährigen Wiener WIESN-Fest - am 2. Oktober werden jedoch auch Biker-Klamotten durchaus gerne gesehen. Zum ersten Mal bringen starke Gitarrensounds das Wojnar’s Kaiser-Zelt zum Beben und sorgen für eine Rock-Party at its best!