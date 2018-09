Zum Herbst-Start: Tolle Sets von Philips gewinnen

BABY-Set:

Erst vor wegen Wochen Eltern geworden und dankbar für alles, was einen ein klein wenig mit dem neuen Erdenbürger unterstützt? Dank dem Avent DECT-Babyphone können sich müde Eltern auch gerne mal in ein anderes Zimmer zurückziehen, wenn das Baby gerade schläft - ohne dabei etwas zu verpassen. Wird das Kind in der Nacht mal munter und will ein Fläschchen haben, ist der Philips Avent Fläschchenwärmer der absolute Retter in der Not: In nur drei Minuten wird die Milch schnell und gleichmäßig aufgewärmt!