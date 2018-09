Attacke mit Hammer auf Noch-Ehefrau - WEGA-Einsatz

„Stanzmarken am Oberschenkel“

Gegenüber der Polizei berichtete die Frau, dass sie schlafend von ihrem Mann mit dem Werkzeug geschlagen worden sei. „Die 39-Jährige hatte Wunden und Stanzmarken des Hammers am Oberschenkel sowie eine Beule am Kopf“, sagte Polizeisprecher Harald Sörös. Sie habe um Hilfe geschrien, worauf der 43-Jährige davongelaufen sei, sagte das Opfer aus.