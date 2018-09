„VIS A VIS“: Modelabel lädt zu „Umbau-Party“

Das junge, aufstrebende Modelabel „VIS A VIS“ begeisterte mit einer erfolgreichen Show auf der Vienna Fashion Week. Eines der Highlights bildete eine Tanzeinlage von Sabrina Zehetbauer mit coolen Beats in jugendlichem Stil. Hinter dem ganzen steht die 24-jährige Andrea Kerber. Ihre Kollektionen - so auch die aktuelle, welche auf dem Catwalk der Fashion Week zu bewundern war - sind im Shop in Wien (7., Kirchengasse 27) erhältlich, der demnächst ein „Refreshment“ bekommt. Anlässlich dieser Tatsache gibt es am 29. September eine „Umbau-Party“ mit Specials und Überraschungen für die Kunden. City4U hat die Infos für euch: