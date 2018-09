Rumäne verschleppt Frauen in altes Haus

Eine ganze Nacht lang dauerte das Martyrium einer 36-Jährigen in einem unbewohnten Haus in Klosterneuburg. Ihr Peiniger hatte die Prostituierte am Montag der vergangenen Woche auf dem Wiener Westbahnhof angesprochen, war dann mit ihr mit Öffis über die Stadtgrenze gefahren. „Der Täter hat die Frau mehrfach vergewaltigt“, so die Ermittler. Am nächsten Tag setzte er sein Opfer wieder beim Westbahnhof ab - und suchte sich gleich das nächste.