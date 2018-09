Trump: „Baut doch eine Mauer durch die Sahara!“

US-Präsident Donald Trump hat wieder einmal eine - aus seiner Sicht - brillante Idee, wie Europa mit dem illegalen Migrationsstrom über das Mittelmeer fertigwerden könnte. „Baut einfach eine Mauer durch die Sahara!“, soll Trump zum spanischen Außenminister Josep Borrell bei einem Treffen vor einigen Monaten in den USA gesagt haben. Diese Idee hat Borrell nun am Rande des EU-Gipfels in Salzburg erwähnt. Borrell, dessen Land immer noch skeptisch zum Vorschlag des österreichischen EU-Ratsvorsitzes über eine Anhebung der Frontex-Kontingente steht, stellte allerdings klar, dass eine Mauer, wie Trump sie im Kopf habe, in Nordafrika natürlich keine Lösung sei.